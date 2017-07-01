مع التقدم بالعمر يبدأ الجلد بفقدان مرونته وتظهر التجاعيد وأعراض الشيخوخة على البشرة، وتحاول الكثير من النساء إخفاءها عن طريق استخدام الكريمات ومساحيق التجميل، وتلجأ بعضهن إلى عمليات التجميل لهذه الغاية.

وعلى الرغم من أن ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة أمر حتمي في مرحلة متقدمة من العمر، إلا أن بالإمكان تأخير ظهورها قدر الإمكان والتمتع ببشرة شابة ونضرة لوقت طويل من خلال اتباع النصائح التالية بحسب ما أودتها صحيفة "تايمز أوف إنديا":

1- تناول كميات كبيرة من فيتامين "سي"



أظهرت دراسة نشرة في مجلة التغذية الأمريكية أن النظام الغذائي الغني بفيتامين "سي" ساعد النساء اللواتي تجاوزن سن 40 على تأخير ظهور التجاعيد وأعراض الشيخوخة، حيث أن هذا الفيتامين ضروري لتشكيل مادة الكولاجين التي تعد العنصر الأساسي في تكوين الجلد.

2- التوقف عن التدخين



ينتج التدخين أنزيمات تدعى مصفوفة ميتالوبوروتيانسيس التي تسبب الضرر للكولاجين، مما عنه ترهل الجلد.

3- الحماية من الشمس



تعد أشعة الشمس من أهم المسببات لتلف الكولاجين، حين أن الأشعة فوق البنفسجية الصادرة عن الشمس تتلف الهياكل الداعمة لهذه المادة الهامة لنضارة الجلد، لذلك ينصح باستخدام واقي شمس مناسب سواء كان ذلك في فصل الصيف أو الشتاء.

4- استخدام كريمات الريتينول



أثبتت الأبحاث أن الكريمات الحاوية على مادة الريتينويد تساعد على تعزيز مادة الكولاجين في الجلد، وتقلل من تأثر المواد الضارة بهذه المادة بعد التعرض لأشعة الشمس، ومن الضروري أن تستخدم هذه الكريمات بناءاً على وصفة طبية.

5- التخفيف من السكريات



يقول الخبراء إن تناول كميات كبيرة من السكريات يمكن أن يشكل كارثة على البشرة، ويمكن أن تسبب شيخوخة مبكرة للجلد، حيث أن الكميات الفائضة من السكريات تعلق نفسها على الدهون والأحماض الأمينية والبروتينات وخاصة الكولاجين وتعمل على تدميرها.

6- تقشير البشرة



يعمل التقشير على التخلص من الطبقة الميتة من الجلد، مما يساعد على تسريع العملية الطبيعية لتجديد خلايا الجلد ونمو الكولاجين.

7- تناول مضادات الأكسدة



تلعب المواد المضادة للأكسدة دوراً هاماً في الحماية من الجذور الحرة التي يمكن أن تسبب شيخوخة الجلد، ويمكن العثور على هذه المواد في الأسماك والشاي الأخضر و الخضار الورقية.

8- تناول البروتينات النباتية



يزيد انقطاع الطمث لدى النساء من احتمال ظهور التجاعيد على البشرة نتيجة انخفاض مستوى هرمون الأستروجين، وهو هرمون هام لإنتاج الكولاجين، ويمكن الحصول عليه عن طريق تناول الحمص والمكسرات وفول الصويا والفاصولياء وغيرها من البروتينات النباتية.

9- التدليك



يساعد التدليك اليومي للبشرة على تعزيز إنتاج الكولاجين وإعطاء البشرة مظهراً صحياً من خلال تحفيز الغدد اللمفاوية وزيادة تدفق الدم إلى الجلد.