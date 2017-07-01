قال اختصاصي علم الجويات البيولوجية جيرهارد لوكس إنه إذا ارتفعت درجة الحرارة ليلاً عن 20 درجة مئوية، فإن هذه الليالي توصف "بالليالي الاستوائية"، علماً بأن درجة الحرارة المثالية للنوم تبلغ 15 درجة مئوية.

وأضاف الخبير لدى هيئة الأرصاد الجوية الألمانية أنه في حال حدوث عدة ليال استوائية متتالية، فسيواجه الجسم صعوبة في الاستشفاء والتجدد، حيث يشعر المرء نهاراً بالتعب والإرهاق، كما يرتفع خطر الإصابة بفشل الجهاز القلبي الوعائي.

ونظراً لأن الجسم يفقد الكثير من الإلكتروليتات بفعل التعرق، لذا ينبغي تعويضها من خلال شرب كمية وفيرة من المياه المعدنية والشاي غير المحلى وعصائر الفواكه غير المحلاة.

ويمكن استعادة توازن الإلكتروليتي بالجسم من خلال شرب كوب كبير من الماء المضاف إليه كمية ضئيلة من خل التفاح والقليل من الملح.