اعتذرت نجمتا تلفزيون الواقع كيندال وكايلي جينر بعد موجة غضب سببها قيامهما ببيع قمصان قطنية غالية الثمن تظهر وجهيهما يغطيان صور فرق موسيقية وفنانين مشهورين مثل ذا دور وبينك فلويد وأوزي أوزبورن وغيرهم.

وفي ثاني خطأ تسويقي يتورط فيه مؤخرا أفراد من عائلة كارديشيان، قالت كيندال وكايلي جينر إنهما سحبتا القمصان التي يبلغ سعر الواحد منها 125 دولارا بعد يوم من طرحها للبيع.



وذكرت الشقيقتان في بيان أن «التصاميم لم تكن مدروسة بشكل جيد، ونحن نعتذر بشدة لأي شخص شعر بالغضب أو الإساءة خاصة عائلات الفنانين».وأضاف البيان: «نحن من أشد المعجبين بموسيقاهم، ولم تكن لدينا النية لازدراء هذه الرموز الثقافية بأي حال من الأحوال».