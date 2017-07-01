وكالات: أكدت النجمة هالي بيري، المرأة الأفرو- أميركية الوحيدة التي فازت بجائزة أوسكارلأفضل ممثلة، أنه اتضح لها أن الجائزة التي نالتها عام 2002 لا معنى لها.

وخلال مقابلة بالفيديو مع إلين ويلتروث رئيسة تحرر مجلة (تين فوغ) في مهرجان «كان ليون» والتي نشرت في وقت متأخر في هذا الأسبــوع: «حسنــا، كانت تلك اللحظة لا تعني شيئا حقا. لم تكن تعني شيئا. كنت أعتقد أنها تعني شيئا، لكن أعتقـــد أنها لم تكـن كذلــك».

وأشارت إلى أنها توصلت إلى هذا الاستنتاج المزعج في عام 2016 عندما كان كل المرشحين العشرين لجوائز الأوسكار المتعلقة بالتمثيل من البيض، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة قوية.

ونالت بيري عام 2002 جائزة أوسكار لأفضل ممثلة عن دورها في فيلم «مونسترز بول» أو «كرة الوحش» لتصبح أول امرأة سوداء تفوز بالجائزة. وبعد مرور 15 عاما، لا تزال هي المرأة الأفرو- أميركية الوحيدة التي فازت هذا الشرف.