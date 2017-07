أصدر متجر أبل مؤخراً 3 ألعاب مميزة، لا بد من تجربتها. ونستعرضها في ما يلي:

Poly Bridge

بعد النجاح الذي حققته لعبة Poly Bridge على الحاسب الشخصي، ها هي اللعبة تحط رحالها على متجر آب ستور، حيث بات بوسع مستخدمي أجهزة آيفون وآيباد الاستمتاع باللعبة والبدء في بناء الجسور وإطلاق العنان لإبداعاتهم الهندسية في ظل بيئة ذات تصميم أنيق.

خلال اللعبة ستنتظرك مئات الساعات من المتعة مع أكثر من 100 مستوى فريد، ستختبر خلاله قدرتك على حل الألغاز الهندسية وبناء الجسور لعبور المركبات بطريقة صحيحة دون أن تنهار.

لعبة The House of da Vinci

العام الماضي، نجحت لعبة الألغاز والمغامرات The House of da Vinci في جمع التمويل اللازم لبدء عملية التطوير على الحاسب الشخصي عبر منصة كيك ستارتر للتمويل الجماعي، والآن أصبحت اللعبة متوفرة لكافة المستخدمين على متجر آب ستور بسعر 5 دولارات أميركية.

خلال اللعبة ستقوم بحل الألغاز الميكانيكية، واكتشاف الأشياء الخفية، والهروب من الغرف وذلك في ظل أجواء مبنية على فترة عصر النهضة.

وكونك المتدرب الواعد لدى معلمك ليوناردو دا فينشي، الذي اختفى بظروف غامضة، سيلقى على عاتقك مهمة البحث عنه ومعرفة الحقيقة وراء اختفائه، حيث ستبدأ بالبحث من ورشة عمل ليوناردو المليئة بالاختراعات والألغاز والأشياء الخفية والغامضة.

لعبة Windin

أما محبو ألعاب الألغاز الخفيفة فيمكنهم الآن الاستمتاع بلعبة Windin والتي ستقوم خلالها بوضع الأحجار بطريقة صحيحة على اللوح وبشكل يضمن لك الحصول على 3 أحجار من نفس اللون في صف واحد لإنشاء التطابق.