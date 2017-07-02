بعد أن كسرت عن طريق الخطأ سواراً باهظ الثمن، تحولت رحلة سائحة في الصين إلى كارثة.

ووفقاً لموقع ديلي ميل البريطاني كانت السائحة تتجول في سوق في مدينة رويلي بجنوب غرب الصين عندما أسقطت سواراً من الزمرد أثناء وضعه في يدها؛ إلا أن الأمور ازدادت سوءاً، وفقدت السيدة وعيها عندما اكتشفت أن سعر السوار 44 ألف دولار؛ حيث طلب المتجر من السيدة دفع ثمنه، مما أصابها بالذعر.

وعرضت أسرة السيدة على صاحب المتجر مبلغ 10 آلاف دولار لتعويضه عن الأضرار لكنه رفض، ثم تم تقييم السوار من قبل أحد الخبراء ليصل سعره إلى 26 ألف دولار، ووافقت الأسرة على دفع المبلغ في النهاية.