شهود عيان رأوا الرجل الذي سرق سيارة الدفع الرباعي يهرب وكان عاري الصدر أثناء وجوده في أنحاء موقف للسيارات وفجأةً التقط شيئًا وهرب

تعقبت امرأة حامل، لصًا سرق محفظتها من سيارتها، في موقف للسيارات في وول مارت.

وقالت كريستين براسويل، ذات الـ 26 عامًا، إن الرجل الذي يعرف باسم روبرت رينز، كان يفتش في سياراتها والتقط ممتلكاتها الثمينة من السيارة في آشفيل بولاية نورث كارولينا، حسبما ذكرت صحيفة ” ديلي ميل” البريطانية.

وبعد أن بدأت المرأة مطاردة الرجل سيرًا على الأقدام، سرعان ما أحست بالتعب لأنها حامل في الشهر الخامس ولم تتمكن من مواكبة وتيرته، لذلك قادت سيارتها وتتبعته في لقطات التقطت بوساطة الكاميرا.

وأضافت براسويل:”سرق محفظتي وهرب ثم جريت خلفه، ولكني أدركت حملي، فقفزت في السيارة وأسرعت خلفه، وكنت عازمة على عدم الابتعاد عنه وعلى القبض عليه، فهذا هو الأمر الصحيح والعدل”.

وذكر شهود عيان، أنهم رأوا الرجل الذي سرق سيارة الدفع الرباعي يهرب، وكان عاري الصدر أثناء وجوده في أنحاء موقف للسيارات، وفجأةً التقط شيئًا وهرب.

وتم نقل اللص المشتبه فيه إلى المستشفى، ومن المتوقع أن يتلقى العلاج، ولكنه لم يصب سوى بجراح طفيفة.



واتهم رينز بالكسر والاقتحام والسرقة وفعل الأضرار التي لحقت بممتلكات براسويل، كما قام بكسر الشاشات على جهاز آي باد والهاتف، واتهمت براسويل نفسها بجنحة الاعتداء بسلاح مميت على اللص.