نشرت قناة "BBC Earth" على موقع "يوتيوب" فيديو يظهر جسراً بطول 20 متراً من خيوط العنكبوت.

وقد أظهر العلماء قدرة عنكبوت داروين "Caerostris darwini"، حيث يمكنه إطلاق خيوط شديدة المتانة وفي بعض الأحيان يصل طولها إلى 25 متراً.



وتساعده هذه الخيوط المتينة في التنقل بين ضفاف البحيرات والأشجار، حيث يقوم بإطلاق خيوطه كما طلقة المدفع لتصل إلى الطرف الثاني من الضفة.



يذكر أن هذا النوع من العناكب تم اكتشافه في عام 2001، في جزيرة مدغشقر. وقد تم نشر تفاصيل كاملة عن هذا النوع في عام 2009، تكريماً للذكرى الـ150 من تاريخ أو نسخة من كتاب "أصل الأنواع" لتشارلز داروين.