نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية مقطع فيديو طريف، لبقرة غاضبة تقتحم ملعب لرياضة الكريكيت، يقع في مقاطعة تشيستر، الواقعة شمال غربي إنجلترا، أثناء مباراة بين فريقي كريدج وموسلي، ضمن مباريات دوري مقاطعة تشيستر للكريكت.

وظهرت البقرة في مقطع الفيديو وهي تقتحم أرض الملعب، ويبدو عليها الغضب الشديد، لتندفع نحو اللاعبين لمحاولة نطحهم، حيث لاذوا بالفرار منها، وكادت أن تصيب أحدهم لولا أنه ابتعد من أمامها في اللحظات الأخيرة.

وتوقفت المباراة حماية للاعبين من النطحات التي قد يتعرضون لها من البقرة، ليعودوا بعد ذلك لاستكمال مباراتهم بعدما خرجت البقرة من الملعب.

وتداول الكثير من المغردين، مقطع الفيديو الخاص بالواقعة على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ليعلق أحدهم عليه يبدو أن البقرة لديها ثأر مع أحد اللاعبين، بينما علق البعض أنها من الممكن أن تكون لا تحب تلك الرياضة.