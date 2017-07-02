كادت طيبة التعامل الصادرة من قبل رجل شرطة تايلاندي أن تودي بحياته، بعد أن وضعته أمام موقف خطير، لكن يبدو أن الحكمة تنجح أحياناً على الرغم من أنها قد تعرض الإنسان للخطر.

وفي التفاصيل، بدأت القصة عندما دخل رجل مسلح بسكين ضخم مركز شرطة "هواي كوانج" في بانكوك بتايلاند، إلا أن الضابط أنيروت مالي تصرف بنحو غير متوقع، إذ راح يتحدث مع الرجل بلطف قبل الوصول إلى عناق معه.

وذكرت التقارير المحلية أن الحادثة وقعت يوم 17 يونيو.

وانتشر فيديو الواقعة بشكل واسع ولقي استحساناً كبيراً من قبل رواد مواقع التواصل، حيث ظهر فيه الضابط مالي وهو يتحدث مع المهاجم بهدوء قبل أن يقف قبالته، ويقنعه في نهاية المطاف أن يسلم سكينه ومن ثم يعانقه بشدة على استجابته لطلبه.

وبعد العناق يظهر الضابط وهو يقود المهاجم إلى كرسي، حيث يجلسه ويقوم بشكره على أنه لم يصبه بأذى.