خلصت دراسة حديثة إلى أن ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة لمدة 30 دقيقة يومياً، لها تأثير إيجابي وفوري في جعل أجسام الفتيات والسيدات أكثر قوة ورشاقة.

وكشفت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة كولومبيا البريطانية في كندا، ونقل نتائجها موقع "بولد سكاي" المعنيّ بالصحة، العلاقة بين ممارسة الرياضة ومدى رضا النساء عن صورة أجسامهن.

وخلال الدراسة، قام الباحثون بمتابعة 60 فتاة في سن الجامعة، ممن كان لديهن بالفعل مخاوف تتعلق بشكل أجسادهن، وتم تقسيم المشاركات إلى مجموعتين، الأولى مارست نشاطاً بدنياً معتدلاً لمدة 30 دقيقة يومياً، فيما انخرطت المجموعة الأخرى في قراءة هادئة أثناء الجلوس وعدم ممارسة أي نشاط يذكر.

إلى ذلك، وجد الباحثون أن التمارين الرياضية كان لها تأثير فوري على تحسين صورة الجسم بشكل ملحوظ، واستمر هذا الشعور لمدة لا تقل عن 20 دقيقة بعد التمارين، بالمقارنة مع المجموعة الأخرى.

ورأت المجموعة الأولى أن قوة أجسامهن تحسنت بشكل ملحوظ بعد ممارسة الرياضة، وأنهن يشعرن بأنهن أقوى وأنحف.

من جانبها، قالت كاثلين مارتن جينيس، الأستاذة في جامعة كولومبيا البريطانية بكندا، إن النساء بوجه عام يميلن إلى الشعور بعدم الرضا عن شكل أجسادهن، الأمر الذي استطاعت هذه الدراسة أن تجد له حلاً بسيطاً، ألا وهو ممارسة الرياضة الخفيفة لمدة نصف ساعة فقط يومياً.