أعلنت إدارة مؤسسة مهرجان مراكش الدولي للفيلم، أشهر المهرجانات السينمائية في المغرب وأحد أكبر مهرجانات الفن السابع في أفريقيا، إلغاء دورة هذا العام، فيما تعد المرة الأولى التي يلغى فيها منذ إقامة نسخته الأولى عام 2001.

وأفادت المؤسسة أنه تم اتخاذ هذا القرار "للسماح للمهرجان بالمضي قدماً في مهمته المتمثلة ليس فقط في دفع صناعة السينما المغربية، ولكن أيضاً للانفتاح على ثقافات أخرى".

وأضافت أنه سيتم خلال الفترة التي يتوقف بها المهرجان حتى إقامة النسخة المقبلة عام 2018 العمل على إحداث تغيير عبر "آليات جديدة تأخذ بعين الاعتبار تطور العالم الرقمي".

يُذكر أن المهرجان الذي يقام كل عام في شهر ديسمبر (كانون الأول) جلب للمغرب نجوماً عالميين مثل شارون ستون ومارتن سكورسيزي وفرانسيس فورد كوبولا. وشهد المهرجان العام الماضي عرض 88 فيلماً من 31 دولة.