تم تشخيص الأم الأمريكية (28 عامًا) بأنها مريضة بسكر الحمل، والذي يمكن أن يتسبب في كبر نمو حجم الطفل في الرحم.

أنجبت أم من ولاية إنديانا، واحدًا من أكبرالأطفال حجماً الذين ولدوا في الولاية الأمريكية.

ولد وايلون كول هاليت في مركز طبي بمدينة سيمور بولاية إنديانا، ويزن أكثر من 7 كيلوغرامات ويبلغ طوله أكثر من 62 سم، وهو يعد بذلك أكبر طفل حجماً شهده المركز والولاية كلها.

وبعد ولادته، قضى الطفل سبعة أسابيع في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة من أجل التنفس والتغذية، لكنه عاد اليوم إلى المنزل.

والآن بعد سبعة أسابيع من العمر، يزن وايلون ما يقرب من 18 كيلوغرما، وهو نفس حجم طفل يبلغ من العمر ستة أشهر.

وقال الأب: “لقد تفاجأ الأطباء والممرضات وقالوا في ذهول يا إلهي”. وأضاف: “قمنا بوزن الطفل ثلاث مرات لأنه لا أحد يمكنه تصديق أن الرضيع يزن 7 كيلوغرامات، لدرجة أنني ظننت في البداية أن هناك عيباً في الميزان”.

وتابع: “الطفل ينام أكثر بكثير من أطفالنا الآخرين، ولكنه بصحة جيدة وعندما يكون مستيقظا، يكون في حالة إدراك ويبتسم”.

وتم تشخيص الأم 28 عاماً، بأنها مريضة بسكر الحمل، والذي يمكن أن يتسبب في كبر نمو حجم الطفل داخل الرحم.