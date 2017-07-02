حقق رجل هندي رقماً قياسياً عالمياً جديداً عبر موازنة كرة السلة على فرشاة أسنان بفمه لمدة دقيقة تقريباً، حيث قام بتدوير الكرة على فرشاة الأسنان بشكل أدهش جميع المشاهدين.

حطم سانديب سينغ (25 عاماً) الرقم العالمي المسجل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وحصل على لقب صاحب أطول مدة في تدوير كرة سلة على فرشاة أسنان باستخدام فمه، لمدة قاربت الدقيقة.

وقال سينغ معلقاً على تجربته: "طالما راودني حلم تحطيم الرقم القياسي العالمي في هذه اللعبة، وأخيراً تمكنت من تحقق هذا الحلم".

وقام سينغ بمحاولته أمام حشد من الناس في بلدته بإقليم البنجاب، حيث بدأ بتدوير الكرة على إصبعه قبل أن ينقلها إلى فرشاة الأسنان التي كان يحملها بين فكيه.

واستمرت الكرة بالدوران على فرشاة الأسنان رغم تغيير سينغ وضعية رأسه، وسقطت في نهاية المطاف بعد 53 ثانية، بحسب موقع "يو بي آي" الإلكتروني.