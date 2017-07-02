في يونيو 2013، تسببت فيضانات غزيرة في مقاطعة "ألبرتا" الكندية في أضرار بالغة وخسائر بحوالي خمسة مليارات دولار للممتلكات، وكانت "هاي ريفر" من أكثر المناطق تضررا بضحية "كالجاري".

ونشر "بيزنس إنسايدر" تقريرا أبرز فيه صورا لمنازل مهجورة تقدر أسعارها بملايين الدولارات، وتم توثيقها قبل بيعها أو هدمها.

لا تزال المنازل مهجورة حتى الآن ولم يقطنها أحد منذ الفيضانات، ومن بين الـ94 عقارا التي تم شرائها من جانب سلطات المقاطعة، لا تزال 54 منها على وشك الهدم بينما عرض 26 منزلا للبيع.

وتكلفت السلطات الكندية ما يقرب من 92.9 مليون دولار كندي (حوالي 69 مليون دولار أمريكي) لبرنامج إعادة توطين سكان هذه المنطقة بعد الفيضانات بينما عرضت المنازل المهجورة للبيع في مزاد يبدأ سعر المنزل خلاله من 37 دولار فقط.

وتم بيع القليل من المنازل حتى الآن ومن بينها ما تم بيعه بأقل من مائة ألف دولار كندي (أي حوالي 74 ألف دولار أمريكي).

أما أغلى منزل مهجور تم بيعه في المنطقة، فقد بلغ سعره 195 ألف دولار أمريكي رغم أن القيمة الفعلية للعديد من تلك المنازل تناهز مليون دولار كندي للواحد.