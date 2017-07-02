أظهرت لطقات مصورة لكاميرا مراقبة مثبتة في محطة للوقود بولاية ميريلاند الأمريكية، ثلاثة من اللصوص الملثمين وهم يحاولون سحب جهاز صراف آلي باستخدام سيارتهم.

قالت الشرطة في منطقة برينس جورج بأن مجموعة من اللصوص فشلوا في سرقة جهاز صراف آلي بعد عدة محاولات قاموا خلالها بربط الآلة بسسلسلة مثبتتة في مؤخرة سيارتهم وحاولوا اقتلاعها.

وبعد عدة محاولات فاشلة، أدرك اللصوص بعدم جدوى محاولاتهم، واستقلوا سيارتهم وانطلقوا بها مسرعين من المكان. وقد تسبب اللصوص بإلحاق أضرار بالغة بجهاز الصراف الآلي أثناء محاولتهم اقتلاعها حيث تم تمزيق جزء كبير من الآلة.

وحثت الشرطة في بيان لها، المواطنين للإدلاء بأي معلومات يعرفونها عن المشبته بهم. ولم يتضح إن كانت الشرطة قد تمكنت من التعرف على هويات اللصوص، بحسب ما ورد في موقع "يو بي آي" الإلكتروني.