ألمحت المغنية البريطانية أديل، وهي من الفنانين الذين سجلوا أفضل المبيعات في القرن الحادي والعشرين، إلى أنها قد تعتزل الغناء على المسرح في ختام جولتها الحالية، التي شارفت على نهايتها.

ووجهت أديل رسالة شكر إلى محبيها في ملعب ويمبلي في لندن، حيث تنهي مع أربع حفلات جولتها الكبيرة، التي ضمت 123 عرضا. وقالت في رسالة مكتوبة بخط أدرجت في كتيب الحفلة، ونشره معجبون عدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اول من امس الجمعة، «القيام بجولات أمر خاص جدا. ولا يناسبني كثيرا».

وتحدثت أديل بمرارة عن رهبة المسرح التي تنتابها، وانها ابتعدت عن الأضواء سنوات عدة لتربية نجلها والتحضير لألبوم «25» الذي صدر العام 2015.