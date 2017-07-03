نشرت صحيفة “الديلي ميل” تفاصيل حادث مروع راح ضحيته فتاة وصديقتها أثناء قيادتهما للسيارة على أحد الطرق في أوكرانيا.

وقالت الصحيفة بأن صوفيا ماجيركو (16 عاما) وصديقتها داشا ميدفيديفا (24 عاما) قد قتلوا بعد تحطم سيارتهما أثناء سيرها بسرعة جنونية في منطقة خاركيف الأوكرانية.

وأشارت الصحيفة بأن الفتاة قد حصلت على لقب ملكة جمال المراهقين في أوكرانيا ، وكانت تقوم بتصوير نفسها قبل لحظات من الحادث هي وصديقتها ، وهم يحتسون الخمر ويسمعون الموسيقى بصوت عالي ، وفي أجواء احتفالية غير مسبوقة.

وبحسب تقرير الصحيفة فلقد كانت الضحكات والابتسامات تعم السيارة التي كان يقودها صديق الفتاة بسرعة جنونية قبل أن ترتطم بأحد الأعمدة في الطريق وتتحطم تماماً.

ولفظت الفتاة أنفاسها الأخيرة فور تحطم السيارة فيما لقيت صديقتها مصرعها وهي في طريقها للمستشفى، في حادث مروع صدم جميع المتابعين.