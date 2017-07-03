كشفت المطربة اللبنانية نوال الزغبي أن أغنية "مين حبيبي أنا" التي جمعتها في ديو غنائي مع المطرب اللبناني وائل كفوري، كان سبباً في الخلاف بينهما منذ أكثر من 20 عاماً.

وقالت الزغبي خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على فضائية "سى بي سي" المصرية، إن الأغنية التي صدرت في عام 1996 محققةً نجاحاً عربياً واسعاً، سببت الخلاف مع كفوري بسبب ادعاء كل طرف بأنه عامل النجاح الرئيس.

وأضافت: " كنا عيال صغيرين، اتخانقنا بجد وكان حفلات لازم نعملها سوياً ولغيناها، غنيناها 8 حفلات ولغينا 10"،أما الان نضجنا، ممكن يوماً ما أن نعيد غناءها سوياً، صرنا كتير اصحاب انا ووائل وبحبو كتير".



وقالت الزغبي ، "لحد الآن المصريين مش عارفين أنا ليه وقعت".

وواصلت: "كانوا سايبين حفرة في المسرح وأنا ما شوفتهاش ورجلي وقعت فيها، وقمت بعدها عادي وقلت خلاص كملوا مش مشكلة. وغنيت وكسرت الدنيا".

وأشارت الزغبي إلى أن الشخص الذي ساعدها على النهوض بعد سقوطها هو المايسترو الدكتور خالد فؤاد قائد الفرقة الموسيقيّة.

وأردفت: "بعد ما وقعت هو وقف وباصص لي كده وساكت، قلتله يا دكتور تعالى، قالي في ايه؟ قلتله تعالى أنا واقعة حد يلمني مش قادرة أقوم".