استقل طالب بريطاني دبابة استعارها من جده، لحضور حفل تخرجه من الثانوية العامة.

يعتبر حفل التخرج في العديد من البلدان حدثا مهما جدا للطلاب، وغالبا ما يبحث البعض عن أشياء تميزهم عن البقية، ففي بعض الأحيان يختار بعض الطلاب زيا جنونيا لحضور الحفل، والبعض الآخر يبتكر طرقا غريبة ليتميز بها بين أصدقائه.

وهذا ما حدث في إحدى المدارس البريطانية أثناء حفل التخرج من الثانوية العامة، حيث قدم أحد الطلاب على متن دبابة، قام باستعارتها من جده البالغ من العمر 80 عاما، وتجدر الإشارة إلى أن الجد لم يمانع مثل هذا الفعل، وإنما قدم الدبابة لحفيده بكل سرور.

كما أن مدير المدرسة والمعلمين لم يكونوا مندهشين أبدا، كونها ليست المرة الأولى التي يقوم بها الطالب بشيئ غير عادي وجنوني، حيث قدم العام الماضي لمعرفة نتيجة الإمتحان في نعش.