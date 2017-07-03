يبدو الكثير من الناس أصغر مما هم عليه في الواقع، لكن شاباً كرواتياً يظهر وكأنه طفل في الثالثة عشرة من العمر، على الرغم من أنه تجاوز الثالثة والعشرين.

ويعاني توميسلاف جوريسك (23 عاماً) من حالة مرضية نادرة، ناتجة عن خلل في الغدة النخامية، أدى إلى اضطرابات في النمو، مما جعله يبدو أصغر بنحو 10 سنوات من سنه الحقيقي، بحسب موقع أوديتي سنترال.

وعلى الرغم من أن شكله الطفولي ساعده على المشاركة بدور ثانوي في إحدى حلقات سلسلة "لعبة العروش" الشهيرة، إلا أن توميسلاف يعترف إن هناك العديد من المشاكل التي وقع يها بسبب ذلك، كما أنه يضطر إلى إبراز هويته الشخصية، في كل مرة أراد شراء السجائر أو المواد التي تشترط أن تكون فوق السن القانونية.

وفي الوقت الذي ينشغل من هم في سنه بالتفكير بالزواج وبناء أسرة، يقول توميسلاف إنه لا يزال يملك 10 سنوات للاستمتاع بحياته، وبالنسبة للذين لا يعرفون توميسلاف بشكل شخصي، يشعر الكثيرون منهم بالصدمة، عندما يشاهدونه وهو يدخن السجائر، أو يتناول المشروبات الكحولية.