في السنوات القليلة الأخيرة، صار الأمان التقني أحد أهم التحديات التي يواجهها مستخدمو الهواتف الذكية. وصار الحفاظ على خصوصية الاستخدام، من الأولويات التي يجب أن ينتبه لها كل مستخدم. هذه التطبيقات ستساعدك على تحقيق ذلك.

Signal: أحد أشهر تطبيقات المحادثة الآمنة على مستوى العالم. يقوم بتشفير محادثاتك النصية وملفاتك بل ورسائلك الصوتية المتبادلة مع أصدقائك بطريقة آمنة جداً، ويمكّنك أيضاً من مسح أي رسائل مرسلة بعد مدة محددة من الوقت.

Folder lock: هل ترغب في تأمين ملفات بعينها؟ صور شخصية لا ترغب في أن يراها أحد؟ هذا التطبيق يسمح لك بصناعة خزانة خاصة تضع بداخلها ما ترغب في إخفائه وسيقوم التطبيق بتشفيره بكلمة سر آمنة تقوم باختيارها أنت.

Fast: تطبيق بديل لفيسبوك، يمكّنك من حفظ أمنك وخصوصيتك ووضع كلمة سر خاصة لدخول البرنامج.

Hexlock: هذا التطبيق الرائع يمكنك من صنع بروفايلات متعددة للحماية. في كل بروفايل قواعد خاصة لحماية برامج بعينها بكلمة سر أو pattern أو حتى استخدام خاصية بصمة الإصبع إذا كانت موجودة في هاتفك الذكي. برنامج لا غنى عنه لتأمين هاتفك.

Avast Antivirus & Security: لا يمكن أن تنسى تنزيل مضاد فيروساتٍ قوي كجزء من منظومة حماية هاتفك الذكي. وAvast هو أحد أفضل هذه التطبيقات المجانية تماماً. حمّله على هاتفك الآن.