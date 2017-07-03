نصحت نقابة الأطباء الألمانية بضرورة الذهاب إلى الطبيب عند الإصابة بالتهابات في فروة الرأس بسبب القشرة، أو عدم الشعور بتحسن بعد إجراءات المساعدة الذاتية.

وأوضح الأطباء الألمان أن هذه المشكلة تنتج عن زيادة تكوين الخلايا، مع افتراض أن أياً من الكائنات الدقيقة مثل فطر الخميرة أو الصدفية ليست هي المسؤولة عن التهاب فروة الرأس.

وتعتبر فروة الرأس من المواطن المثالية لفطر الخميرة، نظراً لأنها تشتمل على الكثير من الغدد الدهنية، ونصحت نقابة الأطباء بضرورة الذهاب إلى الطبيب في حال التهاب فروة الرأس أو احمرارها، وكذلك في حالة ظهور القشرة بشدة.

علاوة على أنه ينبغي الذهاب إلى الطبيب في حالة الإصابة الخفيفة بدون ظهور التهابات أو حكة، إذا لم تنفع إجراءات المساعدة الذاتية في تحسن الحالة.

ومن العوامل التي تساعد أيضاً على تكوين قشرة الرأس غسل الشعر بكثرة، واستخدام كميات كبيرة من الشامبو، وتجفيف الشعر بدرجات حرارة عالية، كما يلزم على الأشخاص الذين يعانون من حساسية عدم استخدام الشامبو الغني بالمواد المضادة للجفاف.