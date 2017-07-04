وجهت شبكة ” سي إن إن ” رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ردا على الفيديو الغريب الذي نشره ترامب وهو يلقي رجلاً مغطى وجهه بشعار الشبكة الإعلامية على الأرض، قائلة: إنه يوم حزين أن يكون رئيس الولايات المتحدة يشجع على العنف ضد الصحافيين “.

وأضافت الشبكة أنه ” بدلاً من أن يتحضر الرئيس لأول لقاء له مع (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين، ومواجه كوريا الشمالية.. يقوم بتصرفات صبيانية “.



وكان الرئيس الأميركي شن هجوماً جديداً ضد وسائل الإعلام عبر نشره على تويتر شريط فيديو شديد الغرابة، يظهر فيه وهو يطرح أرضاً مصارعاً محترفاً، تم استبدال وجهه بشعار شبكة ” سي إن إن ”، والفيديو عمره عشر سنوات، وتم إعداده خصيصاً للترحيب بترامب في مناسبة خاصة بهواة المصارعة الحرة، ويأتي نشره بعد أسبوع من هجوم لاذع شنه على صحافيين في قناة ” أم أس أن بي سي ” واستدعى ردوداً لأعضاء في الحزبين الجمهوري والديمقراطي.