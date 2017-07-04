كشف تقرير بريطاني عن نجاح فريق بحثي في التوصل إلى لحاف ذكي يستطيع الشخص التحكم من خلاله في درجة الحرارة بجانب كل مستخدم على حدة، وذلك لوضع حد للجدل الذي لا ينتهي بين الأزواج حول درجة حرارة الغرفة.

ووفقا للتقرير الذي نشرته صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن اللحاف الذكي “Breeze” يمكن الأشخاص من إبقاء جانبي السرير في درجات حرارة مختلفة، حيث يوظف طبقة رقيقة للغاية قابلة للانتفاخ من خلال سلسلة قنوات يمر بها الهواء بين طبقتي اللحاف.

وأشار إلى أن كل شخص يمكنه ضبط درجة حرارة وتكييف الهواء الذي يمر عبر سلسلة القنوات في الجانب الذي يخصه عبر تطبيق خاص على هاتفه الذكي أو “ريموت كونترول” في الجانب الخاص به في السرير.

ولفت إلى أن اللحاف يعمل على تبريد السرير خلال فصل الصيف، ويمكنه أيضاً التدفئة خلال أشهر الشتاء، كما أن هناك إمكانية اختيار لتسخين اللحاف قبل الدخول إلى السرير بفترة من خلال نظام لضبط الوقت.

وبين التقرير أن المفاجأة المدهشة هي أن قنوات الهواء المتدفقة عبر اللحاف تتيح ترتيب السرير من تلقاء نفسه في الصباح.