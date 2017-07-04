نشر موقع "ذا صن" لقطات مروعة لتحطم طائرة على طريق سريع مزدحم ثم انفجارها لتتحول إلى كرة من النار.

ظهرت الطائرة تقترب بسرعة من الطريق قبل اصدامها بالأرض واشتعال النيران على بعد 308 أمتار من مدرج في مطار جون واين في سانتا آنا بولاية كاليفورنيا.

وقال المتحدث باسم إدارة الطيران الفيدرالية إن الطيار أعلن حالة الطوارئ بعد إقلاعه بقليل من المطار وكان يحاول العودة لكن الطائرة تحطمت قبل وصوله.

وذكر الموقع أن الطائرة اصطدمت بسيارة على الطريق السريع لكن لم يصب أصحابها بجروح لحسن الحظ.

وأضاف أن الطائرة كان على متنها شخصين، وأسفر الحادث عن إصابتهما بجروج خطيرة، وتم نقلهما إلى المستشفى في طائرة هليكوبتر.