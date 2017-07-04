تعتبر قرصة النمل من القرصات المضرّة على الصحة والتي تسبب الكثير من المشاكل والأعراض، والتي وعلى الرغم من أنها غير خطيرة، إلاّ أنها قد تعود بالكثير من الفوائد على الصحة على الرغم من بعض الآثار التي قد تظهر على الجلد.

أعراض قرصة النمل

لا تختلف أعراض قرصة النمل عن أي نوع آخر من القرصات، فهي تهيّج الجلد وتسبب طفحاً جلدياً، إضافة إلى حكة شديدة، والتي تترافق مع تورم في مكان الاصابة.

هذا ويظهر عند بعض الأشخاص قيح أو صديد مليئة بسائل تظهر بعد بضع ساعات من اللدغة.

علاجات طبيعية لقرصة النمل

إن قرصة النمل تعتبر من الأمور الحارقة والتي قد تسبب الحساسية إذا ما كنتم تعانون من الحساسية من هذا النوع من اللدغات. لمعالجتها، ما عليكم سوى وضع كيس من الثلج على مكان القرصة لمدة 10 دقائق على الأقل، ويجب أن يتم وضع الثلج في كيس أو قماشة تجنباً لإصابة الجلد بالتلف. كما يجب العمل على استخدام المطهر لتنظيف مكان الإصابة والتخلص من البكتيريا.

فوائد قرصة النمل

على الرغم من كل الأعراض التي قد تتعرضون لها نتيجة قرصة النمل، إلا أنّ هذه اللدغة تعود بالكثير من الإيجابيات على الصحة كونها تؤدي إلى تنشيط الدورة الدموية وزيادة عدد كريات الدم وتعزز تنشيط الخلايا العصبية الموجودة فى الدماغ.

كما ان قرصة النمل، تساعد الجلد على مقاومة البكتريا ما يجعلها أكثر تحملاً لدرجات الحرارة المرتفعة.