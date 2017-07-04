كشفت تقرير جديد أن خدمة التراسل الفوري “واتسآب”، المملوكة لشبكة التواصل العالمية “فيسبوك”، تستعد لتوفير ميزة جديدة لمستخدميها وهى “الوضع الليلي/ Night Mode” والتى تعتبر مختلفة قليلا عن المميزات التقليدية التي توفرها هذه الخاصية.

ووفقاً لما نشره موقع phoneradar الأمريكي، فإن ميزة Night Mode الجديدة بواتسآب لا تعني إضافة خلفية سوداء في التطبيق لعرض واجهة مستخدم لا ترهق أعين المستخدمين خلال استخدام الهاتف ليلا، فالحقيقة مغايرة لذلك تماما، حيث إن ميزة واتسآب الجديدة تعمل مع واجهة المستخدم للكاميرا لتعزيز جودة الصور التي تم التقاطها في ظروف إضاءة منخفضة، والتي يمكن استخدامها عند الاتصال بالفيديو أيضا.

وحتى الآن فإن الشركة تجري اختبار هذه الميزة لأجهزة آيفون فقط، وهو ما يعني أنها ستظهر أولا على منصة iOS قبل أن تصل إلى أندرويد، مع ملاحظة أن واجهة الكاميرا الخاصة بتطبيق واتسآب لا تزال بدائية للغاية مقارنة بتطبيقات التراسل الأخرى، حيث إنه يفتقر إلى فلاتر الفيديو، بينما يوفر خيارات للتكبير والتصغير، ومفتاح لتمكين أو تعطيل فلاش LED والقدرة على الانتقال من الكاميرا الخلفية إلى الأمامية، لكن إذا تم إضافة الوضع الليلي إلى التطبيق، فسيوجد إقبال من قبل أولئك الذين يحبون التقاط الصور.