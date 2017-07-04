قال اتحاد روابط الصيادلة الألمان، إن نزيف اللثة باستمرار عند تنظيف الأسنان بالفرشاة أو بالخيط ينذر بالإصابة بما يعرف "بالتهاب دواعم السن"، أي النسيج الداعم المحيط بالأسنان.

كما يندرج تورم واحمرار اللثة ضمن الأعراض الأخرى الدالة على التهاب دواعم السن. وشدد الاتحاد على ضرورة علاج التهاب دواعم السن على وجه السرعة، وإلا فقد تتخلخل الأسنان وقد تسقط في أسوأ الأحوال.

وللوقاية من التهاب دواعم الأسنان، ينبغي الحرص على العناية بالأسنان واللثة مرتين يومياً، مع الإقلاع عن التدخين الذي يعد من أهم عوامل الخطورة المؤدية للالتهاب.