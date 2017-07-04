أساليب ضيافة طريفة وجميلة، وثمينة، شرعت تبرز بوضوح في عالمنا، يبدو أن لآخرها رونقاً خاصاً فريداً، والذي تحتضنه إيطاليا، حيث يمكن خوض تجربة مثيرة بالنوم على مفارش من الذهب «عيار 24 قيراط» في فندق «تاون هاوس غاليريا» في مدينة ميلانو الإيطالية، في جناح «سيفن ستارز أوتاغونو» الرئيسي الواقع بالطابق الثالث. ويسرد كثير ممن خاضوا هذه التجربة، قصصاً كثيرة عن استمتاعهم بها، موضحين أن النوم في مثل هذه الفخامة الملفوفة بالذهب جلبت لهم الطاقة والحيوية، وحفزت المشاعر الإيجابية.

تنوع

واللافت في هذه التجربة أنه يغلف المفرش الثمين، إضافة إلى الذهب، بمزيج من الحرير والقماش الكشمير، لتحقيق المزيد من النعومة الفائقة. وتبلغ تكلفة الإقامة في هذا الجناح نحو 5500 يورو «23000 درهم إماراتي» في الليلة الواحدة.

كما يحظى ضيوف الجناح بإطلالة بانورامية على واحد من أقدم المجمعات التجارية في العالم، وأيضاً يحتوي الجناح على غرفة نوم رئيسية فيها تلفزيون بشاشة مسطحة كبيرة، وخزانة ملابس واسعة ومكتب للعمل، علاوة على حمام مجهز بجدران رخامية إيطالية. وأيضاً، يضم حوض استحمام بيضاوياً ونافذة واسعة تطل على المجمع التجاري.

حراسة 24 ساعة

ولا تتوقف الطرافة في هذا الأمر عند تلك الحدود، بل يسندها الفندق بخدمات أخرى، إذ يوفر حارس أمن على مدار الـ 24 ساعة لتأمين سلامة النزيل مع مفارشه «الذهبية»، وبما أنه من الصعب العودة إلى القطن بعد هذه التجربة، يستطيع الضيوف شراء هذه المفارش من الفندق بمبلغ قدره 200 ألف يورو «839.563 درهماً إماراتياً» وتحتوي المجموعة على 4 أغطية للوسادات وغطاء لحاف واحد مع شهادة ضمان.