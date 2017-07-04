بعد أن فوجئ بفاتورة مياه باهظة، بدأ رجل أمريكي باستقصاء سبب ارتفاع نسبة صرف المياه في منزله رغم عيشه بمفرده، ليكتشف بأن قطه الأليف هو السبب، بحسب موقع "يو بي آي" الإلكتروني.

نشر كيرت كولمان في السادس عشر من يونيو (حزيران) الماضي مقطع فيديو على موقع يوتيوب الإلكتروني، يظهر قطه وهو يعتلي غطاء المرحاض ويضغط على سيفون الماء.

وقال كولمان في تعليقه على الفيديو: "هذا هو السبب في أن قيمة فاتورة المياه كانت مرتفعة. بعد أن اكتشفت السبب، بات من الضروري إقفال باب الحمام أثناء خروجي من المنزل"

وأضاف: "قمت بتثبيت كاميرا داخل الحمام واكتشفت بأن القط يضغط على السيفون مرات كثيرة في اليوم. عندما أكون لوحدي في المنزل، أشعر بالرعب عندما أسمع صوت المياه تتدفق داخل المرحاض، وخاصة بعد مشاهدتي فيلم التجسس في الظلام"