أنهت سيدة تقيم في السعودية حياتها الخميس الماضي، في إصلاحية جدة، وذلك بشنق نفسها بغطاء الرأس الذي ترتديه بعد اتهامها بقتل طفليها "فتاة 10 سنوات، وطفل 8 سنوات"، يحملان جوازين أميركيين ويقيمان مع والدتهما في جدة.

في التفاصيل، أودعت المنتحرة سجن الإصلاحية في محافظة جدة منتصف #رمضان الماضي. وأشارت المصادر إلى أن الإصلاحية استدعت فرقة من الهلال الأحمر للوقوف على حالة السجينة، اتضح بعد الكشف عليها أنها فارقت الحياة منتحرة، بحسب الوطن.

وبحسب بيان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ‏العقيد دكتور عاطي القرشي، فقد تلقت شرطة جدة بلاغاً من أحد المقيمين من الجنسية الآسيوية تضمن عثوره على ابنته وطفليها في حالة إغماء بداخل غرفتهم التي يقيمون فيها بمنزله، وبمباشرة المختصين إجراءات الاستدلالات الأولية تبيَّن وفاة الطفلين بالموقع، وعدم وجود أي آثار عنف عليهما، بينما تم إسعاف والدتهما ونقلها للمستشفى في حالة إعياء شديد وعدم استقرار حالتها الصحية.

وأضاف أنه عثر من خلال معاينة الموقع على مجموعة من عبوات الأدوية النفسية الفارغة من الأقراص، فيما أكد والدها معاناة ابنته من اعتلال نفسي بعد انفصالها وطلاقها من زوجها المقيم حالياً خارج المملكة. وأشار القرشي، إلى أن الدلائل الأولية تشير إلى احتمال تناول المرأة وطفليها لكمية من تلك الأدوية التي عثر عليها بجوارهم، وجار استكمال إجراءات الضبط والاستدلال لتحديد أسباب الوفاة بشكل قطعي.