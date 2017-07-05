شهد البيت الأبيض ازدحاما نادرا للصحفيين الذين تدفقوا عليه لحضور لقاء الرئيس ترامب مع نظيره الكوري الجنوبي، مون جيه إين، وأدى ذلك إلى حادث كاد أن “يسقط ضحيته” الرئيس الأمريكي.

وكان الصحفيون الذين وصلوا إلى مكتب الرئيس الأمريكي، يوم الجمعة الماضي، ومن بينهم فريق كبير من موظفي وسائل الإعلام الكورية الجنوبية، يتدافعون بعضهم بعضا بالأيدي والأذرع لاحتلال الموقع الأفضل من أجل التقاط صور للزعيمين، عندما صدم أحدهم طاولة بالقرب من الرئيس الأمريكي كان فوقها مصباح كبير كاد أن يسقط على ترامب.



إلا أن الحارس الشخصي للرئيس الأمريكي، كيث شيلير، أبدى سرعة بديهة حاذقة وأمسك بالمصباح قبل سقوطه على الرئيس.

وأثار سلوك الصحفيين أنزعاج ترامب، الذي رد بالقول: “مهلا مهلا يا شباب! يا سلام، ما لكم تتصرفون أسوأ فأسوأ، يا شباب!”