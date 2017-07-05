عقر قرد صغير مشاكس عارضة أزياء في مقابلة مباشرة على الهواء بينما كانت تتحدث مع مذيع البرنامج التلفزيوني في بورتوريكو.

وكانت العارضة أنجيليك بورغوس، المعروفة باسم بوربو، تشارك في برنامج تلفزيوني يدعى “بيجات آل ميديوديا” عندما عقرها القرد، بحسب صحيفة “ميرور” البريطانية.

ولم يتّضح بعد سبب وجود القرد في حضن العارضة خلال البرنامج ولكنه يظهر في الفيديو وهو يزحف على رجليها، فتسأله: “إلى أين أنت ذاهب؟”. ويزحف القرد بعد ذلك الى الأعلى قبل أن تصرخ بورغوس: “لقد عقرني. أنا آسفة لكنّه عقرني وأنا خائفة بعض الشيء الآن”.

وتوسّلت العارضة المفزوعة للمذيع طالبة منه أن يُبعد الحيوان عنها وقالت: “من فضلك أخرجه من هنا أو أبعده.. افعل شيئاً معه سوف يعقرني مرة أخرى”، فحاول الرجل الذي كان ممسكًا بسلسلة القرد الصغير إبعاده لكنّه رفض التخلّي عن قميص العارضة المرعوبة.

وأخيراً، ظهر مروّض أكثر خبرة ليحمل القرد بعيدًا.