تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو يرصد لقطات مروعة لحادث بالمكسيك، يظهر فيها سائق شاحنة يحاول تجاوز شاحنة أخرى على الطريق؛ حيث رفض الأخير السماح له بالمرور؛ ما أدى إلى تصاعد الأمر عندما اقترب من جسر علوي.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن كاميرا سيارة على طريق مدينة سان نيكولاس دي لوس جارزا المكسيكية، التقطت تصادم شاحنة مكشوفة مع أخرى حاولت تجاوزها، لكنها أخطأت في تحديد شدة المنحنى، فاصطدمت بجانب الجسر وسقطت من أعلاه.

ورغم السقوط المروع، لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات من جراء الحادث.