تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لدوقة كامبريدج الأميرة كيت ميدلتون.



وقد لفتت الانظار بصورة حيرت الجميع بظهور هيئة وجه شبح شهير على محيط إحدي ركبتيها في أحدث ظهور لها.

وكانت كيت ميدلتون ترتدي فستاناً قصيراً من ماركة Gucci باللونين الأبيض والأسود، والذي أظهر قوامها الرياضي المتناسق، لكن جمهور مواقع التواصل الاجتماعي التفت فقط لشكل ركبتها التي اكتست بملامح تشبه وجه شبح شخصية "كاسبر" الكارتونية الشهيرة.

الجمهور شارك صور كيت ميدلتون التي تظهر فيها ركبتها وهي تتخذ شكل شبح "كاسبر الشهير" أثناء تجولها في متحف Victoria & Albert في قلب لندن احتفالاً بافتتاح جناح جديد به.