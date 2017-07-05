بعد أن كانت ترفض استخدام ألعاب البنات وارتداء اللون الوردي، ولطالما أفادت بأنها تفضل الأحذية والملابس الرياضية، قررت تشيلوه ابنة النجمين أنجلينا جولي وبراد پيت تغيير جنسها لتتحول إلى ذكر، والتقت الطفلة البالغة 11 عاما اختصاصيا للاستعلام عن مختلف المراحل التي يتعين عليها اتباعها من أجل الانسجام مع هويتها الجديدة بعد استعدادها للخضوع لعلاج هرموني من أجل تجنب ظهور الخصائص الأنثوية لديها.



الوالدان جولي وپيت لم ينفيا أو يؤكدا خبر تحول ابنتهما حتى الآن، كما أن وكالة الصحافة الفرنسية نفت أن تكون مصدر الخبر الذي نشر للمرة الأولى على صفحات موقع «إيل موندو» الإسباني. لكن والدها براد پيت اشار خلال استضافته ضمن برنامج أوبرا وينفري في العام 2008 إلى أنها «تريد أن نطلق عليها اسم جون».