قامت النجمة العالمية سيلين ديون يوم أمس بجلسة تصوير في باريس.



ارتدت فستانا قصيرا واستعرضت بجرأة أمام الكاميرات.



وكانت سيلين البالغة من العمر 49 عاما قد حضرت قبل ساعات عرض أزياء دار ديور لخريف - شتاء 2017 ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس.



وجلست سيلين في الصفوف الأمامية بالقرب من رئيسة تحرير مجلة فوغ آنا وينتور.



وقامت بحركات غريبة أمام الكاميرات في الحدث خلال التقاط الصور لها.



ويشهد ستايل سيلين ديون تبدلا ملحوظا في الفترة الأخيرة وتصيب في بعض إطلالتها إلا أنها في معظم الأحيان تكون إطلالاتها غير جميلة.