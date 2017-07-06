أثناء تصوير نفسها وصديقتها في بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي من داخل سيارتها التي كانت تقودها بسرعة جنونية وتشربان الكحول وتسمعان الموسيقى بصوت عال، لقيت ملكة جمال المراهقين في أوكرانيا وصديقتها مصرعهما بحادث سير مروّع.

الفتاة صوفيا ماجيركو(16 عاماً) وصديقتها داشا ميدفيديفا(24 عاماً) قُتلتا بعد تحطم سيارتهما أثناء سيرها بسرعة جنونية في منطقةخاركيفالأوكرانية.

ولفظت الفتاة أنفاسها الأخيرة فور تحطم السيارة فيما لقيت صديقتها مصرعها وهي في طريقها للمستشفى، في حادث مروع صدم جميع المتابعين.