عثرت الأجهزة العراقية على جثة الفنان العراقي كرار نوشي بالعاصمة العراقية بغداد بعد يومين من اختطافه من قبل مجهولين.

ويدرس كرار في معهد الفنون الجميلة بجامعة بغداد وممثل مسرحي، وحقق شهرة واسعة في العراق بعد انتشار صوره أخيرًا على مواقع التواصل الإجتماعي على أنه مرشّح لمسابقة ملك جمال العراق.

ونقلت وسائل إعلام عراقية محلّية عن مصدر أمني قوله إن كرار نوشي تعرّض قبل يومين لعملية خطف من قبل مجهولين، وقد عُثر على جثّته، وعليها آثار طعنات في أماكن مختلفة من جسده مع كدمات تعذيب، في إحدى الساحات التابعة لمنطقة شارع فلسطين، شرقي بغداد. وتم رفع الجثة ونقلها إلى دائرة الطب العدلي لغرض إجراء اللازم.

وأثار مقتل نوشي حالة من الغضب اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي حيث وصف روّادها الجريمة بـ”البشعة والتي لا تختلف عن جرائم تنظيم داعش بحق المدنيين وحرياتهم”.

وكان كرار نفى ترشيحه لمسابقة خاصة بملك جمال العراق بعد انطلاق إشاعة عن ترشحه أثارها ساخرون منه، إذ كتبوا هذا ملك جمال العراق، وقال ردًّا على هؤلاء “إن جمال الشاب العراقي على جبهات القتال للقضاء على تنظيم ‘داعش المتشدد”، مؤكداً اعتزازه بحريته الشخصية في بناء مظهر خارجي له.

يذكر ان نوشي تلقى تهديدات بالقتل في أوقات سابقة بسبب ارتدائه ملابس ضيقة وطرقه في قصَات شعره.