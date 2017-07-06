كشف شريط فيديو عن لحظة انفجار صاروخ روسي مصمم لحمل رؤوس نووية؛ وذلك عَقِب إطلاقه بلحظات من البحر الأبيض شمالي روسيا، وكانت تجربة الإطلاق تستهدف أن يقطع الصاروخ مسافة 3500 ميل.

وبثت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، فيديو التجربة الفاشلة.

وقالت الصحيفة: إن الصاروخ من نوع بوفالا، كان أحد صاروخين تم إطلاقهما من الغواصة “يوري دولغوروكي” في البحر الأبيض شمالي روسيا؛ وذلك بهدف قطع مسافة 3500 ميل إلى شبه جزيرة كامشاتكا، في أقصى شرقي روسيا.



ولكن -حسب الفيديو- فقد انفجر الصاروخ بعد لحظات من إطلاقه.



ونقلت الصحيفة عن تقرير لموقع “جازيتا رو” الإخباري الروسي، أن نتائج إطلاق الصواريخ الروسية حاملة الرؤوس النووية تُعَد كارثية؛ حيث فشل إطلاق 9 صواريخ من بين 27 تجربة؛ وهو ما يمثل إحراجاً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويمثل كارثة لو كانت الصواريخ تحمل رؤوساً نووية.