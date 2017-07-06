أظهرت لقطات فيديو لحظات هيسترتية أصابت راكب طائرة خلال رحلة من العاصمة الروسية موسكو، إلى مدينة أنطاليا التركية.



وحسب الفيديو، فقد كان الراكب الروسي الثمل ينزف الدماء ويصرخ ويتلفظ بكلمات نابية، كما كان يضرب مقعدا بيديه.

وأثارت هذه التصرفات الذعر في قلوب المسافرين، وفق ما أوردت صحيفة "تلغراف" البريطانية الأربعاء.

وحاول طاقم الطائرة في البداية تهدئة المسافر دون جدوى، قبل أن يتدخل مسافرون آخرون ويقيدوا يديه وقدميه.

وليس من الواضح السبب الذي أدى إلى نزيف الدماء. وقال ركاب إن ذلك استمر لنحو الساعة.

ووقعت الحادثة الجمعة على متن طائرة تابعة لشركة "الأجنحة الحمراء الروسية".

وألقت الشرطة التركية القبض على الرجل بعد هبوط الطائرة في مدينة أنطاليا.