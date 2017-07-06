لقي 6 أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون من نفس العائلة، إثر انقلاب مروع للمركبة التي كانت تقلهم على طريق ينبع القديم بمنطقة المدينة المنورة.



وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالمدينة، خالد السهلي، أن غرفة العمليات بالمدينة تلقت بلاغاً في نحو الساعة التاسعة مساء أمس الثلاثاء، حول انقلاب مركبة عائلية بطريق ينبع، بالقرب من قرية الفارعة (قبل محافظة بدر بنحو 10 كلم).



وأبان أن الفرق الإسعافية باشرت الحادثة، واتضح وجود 6 متوفين (4 نساء وطفلين)، وإصابة ثلاثة آخرين (رجل وامرأة وطفلة)، وجميعهم من عائلة واحدة، مشيراً إلى أنه تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، فيما نقلت إحدى الحالات عن طريق مواطن قبل وصول الفرق الإسعافية.