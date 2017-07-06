عجزت فينوس وليامز عن متابعة المؤتمر الصحفي بعد مواجهة البلجيكية إليز ميرتنز ببطولة ويمبلدون للتنس، وذلك بعد أن أجهشت بالبكاء حين سئلت عن حادث سير تسببت به وأدى إلى وفاة مسن.

وقالت فينوس، بطلة ويمبلدون للتنس خمس مرات، قبل أن تنهار باكية وتغادر قاعة المؤتمر الصحفي عقب المباراة التي فازت بها : "لا توجد كلمات حقا أصف بها مدى صعوبة الأمر.. لا أجد حقا كلمات لأقولها".

ومرت اللاعبة الأمريكية، البالغة من العمر 37 عاما، بفترة استعداد صعبة للبطولة عقب إلقاء الشرطة باللائمة عليها في حادث تصادم سيارتين في ولاية فلوريدا الأمريكية، أدى لوفاة شخص يبلغ من العمر 78 عاما.

وتشير الدعوى التي رفعتها عائلة المتوفى قبل أيام من انطلاق البطولة إلى أن فينوس المصنفة الأولى عالميا في السابق، كانت مهملة في حادث التصادم الذي وقع يوم 9 يونيو الماضي قرب مسكنها في "بالم بيتش غاردنز" في ولاية فلوريدا.

وقبل انخراطها في نوبة بكاء شديد، واجهت فينوس العديد من الأسئلة عن مشاعرها عقب الحادث الذي وقع الشهر الماضي، لكنها تجنبت الحديث عن الأمر بشكل مباشر.