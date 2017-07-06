حطم رجل من كاليفورنيا الثلاثاء رقماً قياسياً كان قد سجله من قبل بتناول 72 قطعة نقانق "هوت دوج" خلال 10 دقائق في مسابقة للطعام تجرى يوم 4 يوليو (تموز) من كل عام في حديقة ترفيهية بنيويورك.

وتناول جوي تشيسنات (33 عاماً) 72 قطعة هوت دوج مع الخبز في 10 دقائق ليحصد بذلك الجائزة الأولى ويحطم رقماً قياسياً سجله العام الماضي عندما تناول 70 قطعة في 10 دقائق. وهذا هو الفوز الثاني لتشيسنات على التوالي في مسابقة تناول الهوت دوج، والفوز العاشر له بشكل عام.

وقال تشيسنات لمحطة "إي إس بي إن" الرياضية: "أتعامل مع مسابقات الأكل كرياضة، إنها ليست مثل الذهاب إلى بوفيه". وحصل تشيسنات على حزام يسمى "موستارد بيلت" أو "حزام الخردل" الذي يشبه الأحزمة الممنوحة للفائزين المحترفين في مباريات الملاكمة. وحل في المركز الثاني بمسابقة الرجال، كارمن كينكوتي، الذي تناول 62 قطعة هوت دوج في 10 دقائق.

وتأتي تلك المسابقة برعاية شركة "ناثانز فيمس" للهوت دوج، ونظمت للمرة الأولى في كوني أيلاند عام 1916 في عطلة يوم الاستقلال بالولايات المتحدة. وقبيل المسابقة، قام المشاركون بتدريب معدتهم بتمديدها إلى ضعفي أو ثلاثة أضعاف حجمها الطبيعي.

وأصبحت مسابقات تناول الطعام شعبية في الولايات المتحدة، ويتم تنظيم أشكال مختلفة منها في جميع أنحاء البلاد على مدار العام، لكن بعضها انتهى بشكل مأساوي، ففي أبريل (نيسان)، اختنق طالب عمره 20 عاماً من ولاية نيو جيرسي حتى الموت في مسابقة تناول فطائر. وفي نفس اليوم، توفي رجل عمره 42 عاماً من دنفر، كولورادو، في مسابقة تناول كعكات محلاة.