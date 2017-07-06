أُطلق سراح مواطن حُكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات بعد أن كتب موظفو المحكمة عن طريق الخطأ "تسعة أشهر" على استمارات السجون. وأوضح موقع "ميترو" البريطاني أن رالستون دود (25 عاماً) كان قد احتُجز في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي بعد أن اعترف بطعن غريل هولاند (21 عاماً) ثلاث مرات في شمال لندن في 18 سبتمبر/ أيلول الماضي، إلا أن عائلة هولاند صُدمت بعدما رأت الجاني وهو يمشي حراً بعد أشهر فقط.

إثر ذلك صدر أمر بالقبض على دود بعد اكتشاف خطأ المحكمة ولكن يبدو أنه قد لاذ بالفرار. وقالت وزارة العدل إنها تحقق بشكل عاجل في الحادث.

وأدى هجوم القاتل الذي صنفته الشرطة ضمن "أعمال العنف المروعة" إلى ترك الضحية يناضل من أجل البقاء على قيد الحياة. وحكمت المحكمة عليه بالسجن مدة تسع سنوات، بعد أن أقر بالذنب واعترف بأنه سبب ضرراً جسدياً جسيماً بقصد.

لكن يُعتقد أن موظفي المحكمة لم يسمعوا جيداً حكم القاضي وأملوا عن طريق الخطأ أن فترة السجن هي تسعة أشهر بدلاً من ذلك، وهو ما تسبب في خروجه في غضون أشهر من سجنه.

وقال صديق للجاني: "لم أصدق حظه، كأنه فاز في اليانصيب" و"كان عليه أن يبقي رأسه إلى أسفل حتى لا يتعرف عليه أحد، إنه أمر لا يصدق، لديه مزاج عنيف ومع ذلك هو حر خارج السجن".