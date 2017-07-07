بعض الأشخاص لديهم قلب كبير إلى حدٍّ يبدو خيالياً. محمد بزيك هو واحد منهم. هذا الرجل الملتحي كلّف نفسه بمهمة خاصة جداً : توفير المسكن الدافئ والمحب لأولاد في المرحلة الأخيرة من المرض.



محمد يعتني بأولاد متروكين لا أحد يريد أن يعتني بهم. كلهم في المرحلة النهائية من أمراض خطيرة وقد تخلى عنهم أهلهم أو مُنعوا من الاحتفاظ بهم.

عادةً، هؤلاء الأولاد من المقدر لهم أن ينهوا أيامهم في مستشفى أو مركز متخصص حيث يقضون ما تبقى لهم من حياتهم حزينين ومعزولين عن العالم. ولكن محمد نذر حياته لهؤلاء الأولاد.

لقد وفّر لهم الراحة والعائلة وكل الحب الذي يحتاجونه، وبذل جهده ليجعل لحظاتهم الأخيرة مليئة بالفرح كي يستطيعوا أن يتركوا العالم بسلام.