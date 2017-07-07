سمحت محكمة هندية لأتباع شيخ روحي متوفى على قناعة كاملة بأنه في حالة تأمل عميق وقد يعود إلى #الحياة بالاحتفاظ بجثمانه في ثلاجة.

وتوفي اشوتوش ماهراج، مؤسس طائفة ضيا جيوتي جاغريتي سانستهان، جراء أزمة قلبية على ما يبدو في كانون الثاني/يناير 2014. إلا أن أتباعه يقولون إنه في حالة تأمل عميق تدعى "سامادي"، وقد حفظوا جثته في ثلاجة صناعية في ولاية بنجاب الشمالية.

ورفضت محكمة بنجاب العليا طلباً تقدم به داليب كومار جا، نجل ماهراج، يطالب فيه بتسليمه جثمان والده ليقوم بحرقه وفقا للطقوس الهندوسية.

وقال محامي جا لوكالة فرانس برس، إنه سيرفع القضية إلى أعلى سلطة قضائية.

وأسس الشيخ الروحي السبعيني طائفته في مدينة #جالاندار في بنجاب العام 1983 ولديه ملايين الأتباع عبر #العالم وممتلكات تزيد قيمتها عن 120 مليون دولار في #الهند والولايات المتحدة وأميركا الجنوبية، فضلاً عن أستراليا و#الشرق_الأوسط.