أثارت مجموعة من الكائنات البحرية غريبة الشكل حيرة العلماء، بعد أن ظهرت للمرة الأولى على سواحل جنوب شرق ألاسكا، على إثر عبورها شمالاً على طول الساحل الغربي طوال السنوات القليلة الماضية.

ويقول العلماء إن هذه الكائنات الغريبة تدعى بايروسوميس، وهي مخلوقات استوائية لا تضم هيكلاً عظمياً، وتوجد عادة على طول خط الاستواء، وتظهر على شكل أنبوب طويل وردي اللون، وهي في الواقع كائنات تضم الآلاف من الخلايا الموحدة معاً، ويصل طول كل منها إلى نحو 15 سم، بحسب موقع سياتل بي آي.

وذكر ريك برودور الباحث في الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي لوكالة أسوشيتد بريس، أن بايروسوميس تشق طريقها باتجاه الشمال، وشوهدت للمرة الأولى عام 2014، ومنذ ذلك الحين ظهرت عدة مرات.



وفي الآونة الأخيرة، بدأت تسبح باتجاه ساحل واشنطن وكندا وكولومبيا البريطانية وألاسكا.

وقال جيم ميرفي، المختص في العلوم البحرية، من الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، إنها المرة الأولى التي يتم فيها رصد هذه المخلوقات تتجه شمالاً، ومظهرها مدعاة للقلق، حيث يدل على تغيرات كبيرة في النظام البيئي البحري.

ويعتقد الباحثون أن ازدهار نشاط هذه المخلوقات، ناتج عن درجات حرارة المياه الدافئة في المحيط الهادي على مدى السنوات الماضية.