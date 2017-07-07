تسببت الآلاف من طيور الدجاج بفوضى عارمة على أحد الطرقات السريعة في شمال غرب النمسا بعدما تعرضت شاحنة كانت على متنها لحادث مروري.

وهرعت فرق الطوارئ إلى المكان لإخلاء الدجاج من الطريق، حيث عانى المنقذون من فوضى عارمة تسببت بها الدجاجات التي بلغ عددها 7500 دجاجة.

وقالت الشرطة بأن أعداداً لا بأس بها من الدجاج نفق في الحادث، بينما نجا العدد الأكبر حيث انتشرت على طول 160 متراً من الطريق السريع.

وتم إغلاق الطريق السريع المتجه نحو العاصمة فيينا، خلال ساعة الذروة الصباحية، الأمر الذي تسبب في اختناقات مرورية كبيرة.

وقال فرانز روكتشوب، من شرطة التفتيش على الطرق السريعة لشبكة سي إن إن الإخبارية، إن سائق الشاحنة التي كانت تنقل الدجاج فقد السيطرة على شاحنته بعدما غط في النوم أثناء قيادتهما، بحسب ما ورد في موقع "يو بي آي" الإلكتروني.